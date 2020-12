Ford vi regala una Ps5 se acquistate un nuovo Explorer, solo in Spagna per ora

A inizio ottobre abbiamo girato la Puglia più selvaggia per testare il nuovo Ford Explorer, dandovi non pochi motivi per acquistarne uno. Ora però ne aggiungiamo un altro: Ford vende il suo maxi SUV a 7 posti assieme a Ps5, solo in Spagna però.

Non sappiamo come sia nata l’idea all’ovale blu, di certo l’offerta è chiara: acquistando un nuovo Ford Explorer fino al prossimo 31 marzo 2021 avete in regalo una Ps5 di Sony. Una promo che al momento potrebbe far gola a molti, visto che la console giapponese è pressoché introvabile un po’ dappertutto.

Inoltre sono comunque 499 euro risparmiati, anche se l’aspetto economico è forse il meno sentito da chi acquista un nuovo Explorer: in Spagna, là dov’è attiva la promozione, il gigantesco SUV americano costa di listino 79.350 euro, in Italia invece si arriva a 81.000 euro (anche se Ford ci ha assicurato che in concessionaria si arriva attorno ai 70.000).

Niente allestimenti, niente livelli di prezzo: abbiamo una versione unica ibrida plug-in con tutti gli accessori possibili. Dovete soltanto scegliere il colore e il gioco è fatto. La speranza è che la promozione diventi effettiva anche in Italia, chissà che i top manager di Ford Italia non ci pensino sul serio...