Il nuovo Ford Ranger sfida la Toyota Hilux nel test offroad di carwow

Il nuovo Ford Ranger 2023 è sbarcato in Europa, e il team di carwow si è fatto trovare pronto per metterlo subito sotto torchio nell’ormai noto e insidioso percorso fuoristrada, dove l’attende la Toyota Hilux, uno dei pick-up più amati per le sue capacità in offroad e la proverbiale robustezza.

Come da copione, un test di carwow non può che iniziare con una drag race, che in questo caso viene svolta su sterrato e in salita, per mettere subito la trazione e la potenza offerta dai due veicoli, ma le prove successive diventano poi più severe mano a mano che si arriva al finale del filmato. Tra discese ripide dove valutare il controllo della velocità dei veicoli, a percorsi che mettono a dura prova la rigidezza e la torsione dei telai, passando per un percorso più rapido ma intricato dove si evince l’agilità delle sfidanti in questione.

Da una parte abbiamo quindi la nuova Ford Ranger, che sotto al cofano nasconde un motore twin-turbo da 2.0 litri che offre 205 CV di potenza e 500 Nm di coppia, trasferiti alle quattro ruote motrici tramite una trasmissione automatica a 10 rapporti: nello specifico si può scegliere se utilizzare la sola trazione posteriore o integrale, e in quest’ultimo caso si può scegliere tra marce standard o ridotte, e infine c’è anche un differenziale autobloccante sull’asse posteriore. Sulla bilancia segna un peso di 2436 kg.

La Toyota Hilux invece monta un motore turbo da 2.8 litri che offre una potenza di 204 CV e 420 Nm di coppia, ma è più leggera della sfidante, con un peso di 2.120 kg. La potenza viene trasferita a terra tramite tramite un cambio manuale a 6 rapporti e con la trazione posteriore o integrale, e in quest’ultimo caso ci sono anche anche le marce ridotte. Infine, anche sul pick-up giapponese troviamo un differenziale al posteriore.

Sulla carta i due veicoli sono si equivalgono, tenendo conto che uno è più potente ma pesante, rispetto all’altro meno potente ma più leggero. Si preannuncia una sfida tesa fino all’ultimo, quindi mettetevi comodi e godetevi il confronto, e se alla fine non siete ancora sazi, guardate come si comporta in offroad la Toyota Hilux contro la sorella Land Cruiser.