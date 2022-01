Il Ford Ranger Raptor R con motore V8 potrebbe diventare realtà

Il Ford Ranger è sicuramente un'icona imprescindibile, un veicolo a cui l'ovale blu non rinuncerebbe per nulla al mondo, soprattutto negli USA. Ebbene presto potremmo avere anche un mostruoso Ranger Raptor R con motore V8, il Raptor definitivo.

Pur essendo un modello tipicamente americano, un pick-up duro e puro, il Ford Ranger vende circa 300 esemplari al mese anche in Italia - dov'è per forza di cose leader del settore. Proprio lo scorso novembre vi abbiamo raccontato di come si comportassero le tre edizioni speciali Ranger Wolftrak, Stormtrak e Raptor 2021 nel fango, il tutto in attesa del nuovo Ranger 2022 anticipato da Ford Australia.

Ebbene proprio questo modello riveduto e corretto potrebbe avere l'eccezionale versione R con motore V8, ereditato dal Bronco DR. Ricordiamo che attualmente la versione da competizione del Bronco monta un V8 da 5.0 litri che produce 400 CV e 298 kW con trasmissione automatica a 10 marce. Certo parliamo quasi di una fuoriserie: Ford ha intenzione di produrre solo 50 Bronco DR con consegne a fine 2022, con un Price Tag di circa 200.000 dollari, poco più di 176.000 euro.

Qualora si faccia anche il Raptor R V8, dobbiamo aspettarci un veicolo altrettanto costoso e di sicuro destinato al solo mercato americano, purtroppo...