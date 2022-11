Il Ford Ranger Raptor 2023 'di serie' ha portato a termine la Baja 1000 2022

Iniziano le consegne europee del Ford Ranger Raptor 2023, ma nel frattempo oltreoceano il pick-up dell’ovale blu ha dato prova delle sue doti in fuoristrada portando a termine la prestigiosa e severa Baja 1000 in California, aggiudicandosi anche la vittoria di categoria.

A dirla tutta, il Ford Ranger Raptor 2023 era l’unico veicolo iscritto nella categoria “Stock Midclass”, ma in ogni caso la vittoria ha comunque il suo valore perché non è affatto scontato tagliare il traguardo nella Baja 1000, specie quando ci si trova alla guida di un veicolo pressoché di serie.

Il Ranger Raptor utilizzato nella Baja 1000 2022 infatti è paragonabile a quello che può essere ritirato in concessionaria, se non fosse per le poche modifiche di sicurezza necessarie come da regolamento: parliamo di rollbar, snorkel, fanaleria supplementare, vetri posteriori in Perspex e serbatoio maggiorato da 160 litri sul cassone posteriore (il veicolo era alimentato con biocarburante) , su cui sono alloggiate anche due ruote di scorta.

E a proposito di ruote e sospensioni, queste erano le stesse che si trovano a bordo del Ranger Raptor 2023, ovvero cerchi da 17 pollici con pneumatici BF Goodrich da sterrato con misura 315/70 e ammortizzatori FOX. In questa configurazione il pick-up dell’ovale blu ha completato la competizione in 26 ore e 21 minuti, con una corsa che è stata definita “quasi impeccabile” dal costruttore, che ha sottolineato come il veicolo abbia richiesto soltanto la manutenzione di base e controlli generali di rito alle soste per il rifornimento.

Un risultato niente male che aiuterà indubbiamente ad incrementare le già ottime vendite del modello, specialmente sul suolo americano, senza dimenticare che il Ford Ranger è disponibile anche nelle versioni Ranger Wildtrack e Ranger Limited.