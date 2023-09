Il Ford Ranger diventa Plug-in Hybrid: la batteria può anche alimentare strumenti e device

Il leggendario Ford Ranger sta per diventare Plug-in Hybrid: verrà introdotto dall’ovale blu all’inizio del 2025. È la prima volta che questa motorizzazione debutta a bordo del pick-up.

Come ormai saprete, Plug-in Hybrid significa che il nuovo Ranger sarà dotato di un motore termico, nello specifico un potente Ford EcoBoost da 2.3 litri, un propulsore elettrico e una batteria di trazione, capace di spingere il pick-up per oltre 45 km a zero emissioni. In questo modo i professionisti possono portare il Ranger anche in “zone a basse emissioni”, inoltre avere una grande batteria a bordo permette di sfruttare diversi strumenti di lavoro e dispositivi grazie alla tecnologia Pro Power Onboard accessibile direttamente dal cassone posteriore.

Non c’è dunque bisogno di trasportare un generatore di corrente elettrica apposito, inoltre il conducente può scegliere come utilizzare la batteria di bordo, se sfruttarla per la trazione oppure preservarla per utilizzi successivi.

Come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio e lo stesso si può dire per il Ranger Plug-in Hybrid: il valore massimo del rimorchio frenato è di 3.500 kg, lo stesso del resto della gamma. La trazione del mezzo è poi integrale, con diverse modalità di guida selezionabili e funzioni avanzate di sicurezza e assistenza alla guida. Il nuovo Ranger Plug-in Hybrid sarà anche integrato con l’ecosistema connesso Ford Pro per i servizi di ricarica, le soluzioni software e l’assistenza.

Il nuovo Ranger Plug-in Hybrid segue l’arrivo in Italia dei nuovi Ranger Wildtrak X e Tremor.