Ford Puma ST sfida la sua replica radiocomandata in pista: chi ha vinto?

Il mondo delle auto non finirà mai di stupirci. Nuovi modelli, nuove tecnologie, storie da raccontare e chi più ne ha ne metta, ma guardate cosa ha architettato Ford Europa per promuovere le doti sportive di Puma ST.

Prendete Lousie Cook, pilota di rally professionista, e datele una Ford Puma ST verde ramarro. Dall’altra parte schierate Lee Martin, pluricampione europeo di corse con auto radiocomandate, a bordo - si fa per dire – di una replica radiocomandata del modello Ford appena nominato. Adesso dategli appuntamento a Brand Hatch e godetevi lo spettacolo.

Sembra ironico, ma è andata veramente così. La Ford Puma ST ha dimostrato di avere ottime caratteristiche sportive, specialmente nel segmento dei crossover, grazie a dimensioni contenute affiancate da un comportamento di guida agile e prevedibile. Lo stesso si può dire di un’auto radiocomandata, che probabilmente rappresenta la massima espressione di agilità su quattro ruote.

La sfida si è tenuta sulla pista inglese di Brands Hatch, dove la Puma ST ha dovuto percorrere un giro sulla variante Indy del circuito (circa 1,9 km), mentre la Puma RC ha dovuto effettuare tre passaggi sul circuito kart (circa 220 metri), una versione in miniatura fedelmente riprodotta della controparte reale.

Il crossover di Ford poteva contare sul suo motore 3 cilindri 1.5 litri turbo da 200 cavalli, con trasmissione manuale a 6 rapporti e differenziale a slittamento limitato opzionale. La replica radiocomandata invece montava un motore elettrico da 402 watt con trazione anteriore, capace di farla scattare da 0 a 80 km/h in appena 3 secondi.

Ci teniamo a specificare che la natura della sfida è prettamente goliardica, e ci sarebbero tantissime considerazioni da fare sui tanti elementi che entrano in gioco in una sfida di questo tipo, ma il risultato non è stato comunque così scontato.

