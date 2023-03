La Ford Puma ST si fa in due: ora c'è anche un mild-hybrid turbo da 1.000 cc e 170 CV

Ford ha annunciato l’arrivo di sette nuovi modelli elettrici, e tra questi si parla di una Puma full electric che al momento manca ancora all’appello. Nel frattempo però, Ford ha annunciato l’arrivo della Puma ST Powershift ibrida, che possiamo definire una sorellina minore ed elettrificata della Puma ST che tutti conosciamo.

La Puma ST Powershift infatti monta un motore turbo da 1.0 litro mild-hybrid, che offre 170 CV di potenza e 248 Nm di coppia, dunque qualcosa in meno rispetto al 200 CV e 320 Nm di coppia della Puma ST con motore da 1.5 litri, ma col motore 1.0 EcoBoost Ford è riuscita a ridurre il consumo di carburante a 6,3 litri/100 km e grazie al sistema a 48V ha ridotto anche le emissioni.

Le prestazioni del modello restano comunque pimpanti, con uno scatto 0-100 km/h percorso in 7,4 secondi (0,7 secondi in più rispetto alla Puma ST da 1.5 litri), grazie anche all’uso della trasmissione Powershift che adotta un cambio automatico a 7 rapporti con doppia frizione e paddle al volante (la Puma ST utilizza invece un manuale a 6 marce).

E come sulla sorella maggiore, anche sulla Puma ST Powershift c’è una valvola attiva allo scarico che permette di “accordare” il suono dell’auto a seconda della modalità di guida scelta. Infine non mancano i dettagli più sportivi degni del badge ST, come i sedili profilati Ford Performance, e il kit estetico più aggressivo e con dettagli neri, senza dimenticare la nuova tinta Azure Blue esclusiva per il modello ST.

