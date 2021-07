La Ford Puma Rally1 sarà l'erede della Fiesta WRC nel campionato mondiale rally 2022

È da un po’ di giorni che vi stiamo dicendo che il Festival di Goodwood sarà ricco di soprese, e proprio oggi, primo giorno dell’evento, Ford ci presenta la sua nuova auto che schiererà nel campionato mondiale rally 2022. La Fiesta WRC va in pensione, e al suo posto è arrivata una Ford Puma davvero speciale.

Il Team M-Sport sta lavorando già da un po’ di tempo attorno a questo progetto, e ha già svolto numerosi test con la nuova auto, anche se da fuori mostrava ancora la carrozzeria della Fiesta. Per il 2022 cambia il regolamento, e in un certo senso inizia anche una nuova era per il campionato WRC, quindi è un nuovo inizio anche per Ford.

La Ford Puma che vedete infatti segue le nuove regole della classe ibrida Rally1, che prevede l’aggiunta di un’unità elettrica da 100 kW (136 CV) e di una batteria da 3,9 kWh, che vengono affiancati al motore 1.6 litri EcoBoost che già conosciamo, anche se dal prossimo anno verrà alimentato con biocarburante.

Il motore elettrico aggiuntivo non innalza solamente la potenza, ma sarà anche l’unico mezzo di propulsione durante le fasi di trasferimento tra una tappa e l’altra e nelle soste alle aree di manutenzione. Durante la corsa invece garantirà un boost di potenza fino ad un massimo di 3 secondi, e la batteria si ricaricherà durante le frenate e nelle fasi di coasting. Il nuovo sistema ibrido andrà ad aumentare il peso dell’auto, ma soltanto di 95 kg.

Mark Rushbrook, global director di Ford Performance, ha detto: “Ford è impegnata al 100% per un futuro elettrificato e la sana competizione con i nostri concorrenti è stata responsabile di molte delle innovazioni che vediamo oggi nelle nostre auto da strada. La M-Sport Ford Puma Rally1 metterà alla prova la potenza ibrida e dimostrerà che la tecnologia è in grado di offrire prestazioni entusiasmanti”.

Il boss di M-Sport Malcom Wilson ha aggiunto: “La nuova era delle auto WRC è uno dei più grandi progressi tecnologici nel WRC fino ad oggi. L'introduzione dell'ibrido significa che le auto saranno più potenti che mai, rispecchiando i propulsori all'interno delle loro controparti stradali. Anche il lancio di questa nuova vettura a Goodwood è molto speciale, essendo uno degli eventi più iconici del calendario Motorsport. Io e tutta la M-Sport non vediamo l'ora di continuare la partnership di grande successo con Ford per ottenere risultati e mantenere Ford in prima linea durante questa nuova ed entusiasmante era”.

La nuova Puma M-Sport verrà guidata sulla Hillclimb di Goodwood dal pilota ufficiale Adrien Fourmaux, e dal test driver di M-Sport, Matthew Wilson.