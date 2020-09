Ford Puma Hybrid è l'ibrida più venduta del 2020 in Italia, Kuga domina le Plug-In Hybrid

La nuova filosofia Ford è quantomai chiara: finché le auto elettriche non saranno completamente accessibili, meglio puntare sulle tecnologie ibride. Un pensiero che sembra essere ripagato appieno dagli utenti, che hanno reso Ford Puma Hybrid e Kuga Plug-in Hybrid rispettivamente la ibrida e la plug-in più vendute del 2020 in Italia.

La nuova Puma, lo ricordiamo, ha completamente stravolto il passato, diventando da coupé aggressiva che era un tempo un perfetto crossover compatto. L'arrivo dei motori ibridi ha poi spinto particolarmente la nuova generazione, con la motorizzazione EcoBoost Hybrid attualmente la più venduta nei primi 8 mesi del 2020. La nuova Kuka Plug-In Hybrid è invece la Ford "più elettrificata di sempre", poiché offre a listino ben 3 declinazioni ibride differenti (vi ricordiamo che attualmente sul mercato esistono quattro tecnologie ibride differenti).

La versione che sta riscuotendo più successo in particolare sembra la Plug-in Hybrid, la più venduta nella sua tipologia nei primi 8 mesi del 2020. Ma passiamo ai numeri concreti: Puma ha piazzato 9.090 unità EcoBoost Hybrid su 12.953 totali, da gennaio 2020 a oggi, davvero impressionante come le restanti versioni siano staccate di parecchio. Kuga Plug-In Hybrid ha invece venduto 1.132 unità nei primi 8 mesi del 2020 e a leggere la scheda tecnica non si fatica a capire il perché: parliamo di una vettura potente, da ben 225 CV, che riesce in ogni caso ad abbattere le emissioni di CO2 (ferme a 26 g/km, dato che per poco non le permette di ottenere 10.000 euro di Ecobonus) offrendo ben 56 km di autonomia 100% elettrica secondo il nuovo standard WLTP. Un successo pieno per Ford, che può sicuramente continuare per la sua strada...