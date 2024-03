La Ford Puma elettrica è sempre più vicina: eccola nelle ultime foto spia

La nuova Ford Puma elettrica è stata sottoposta a test invernali nelle vicinanze del Circolo Polare Artico, rivelando dettagli interessanti. Con il suo debutto. previsto entro la fine dell'anno, la Puma Elettrica si unirà al restyling già presentato del modello a combustione, completando così l'offerta di veicoli elettrici del marchio Ford.

Le foto spia mostrano un design mimetizzato, ma rivelano comunque alcuni dettagli significativi, come una griglia frontale scanalata e cerchi in lega ottimizzati per l'aerodinamica. Gli interni della Puma elettrica saranno in gran parte simili alla versione tradizionale. Un'importante differenza che si può notare sono i freni a tamburo sul posteriore, anziché a disco.

Degno di nota è anche il posizionamento della porta di ricarica della batteria, situata sull'alettone posteriore sinistro, mentre la griglia superiore sarà chiusa, anche qui, per migliorare l'aerodinamica. Il prototipo è stato testato da tecnici della KW, specializzati in sospensioni sportive, suggerendo che la Puma Elettrica potrebbe offrire un comportamento più dinamico alla guida rispetto alla versione a combustione.

Ford ha confermato che la Puma Elettrica sarà dotata di un motore elettrico sull'asse anteriore, con una potenza massima di 136 CV e un'autonomia massima di 350 chilometri con una singola carica. Inoltre, già stanno filtrando alcune indiscrezioni riguardo alla possibilità per Ford di introdurre una versione più prestazionale, con il marchio ST, per soddisfare anche i clienti più esigenti. In effetti, ciò che oggi manca nel listino della Puma, è proprio la versione ST, uscita recentemente di scena a causa delle nuove regolamentazioni europee sulle emissioni di CO2. Al suo posto, è stata introdotta la Last Edition, un'edizione limitata della Puma ST 200 con sospensioni rinforzate, impianto frenante potenziato e differenziale a slittamento limitato con Launch Control incluso nel Performance Pack.

Ricordiamo che, nel corso del mese di marzo, Ford ha presentato alcune interessanti promozioni su diversi modelli, con particolare enfasi sulla Puma, il SUV più venduto in Italia. La promozione include uno sconto di 3.000 euro sulla Puma Hybrid, portando il prezzo a 24.150 euro.

