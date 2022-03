La Ford Puma diventa elettrica: l'ovale blu annuncia 7 nuovi veicoli elettrici

Sappiamo ormai che Ford venderà solo auto elettriche in Europa a partire dal 2030, cosa dobbiamo aspettarci però negli anni a venire? Il brand ha appena annunciato 3 nuove vetture e 4 nuovi mezzi commerciali elettrici entro il 2024.

L'obiettivo dell'Ovale Blu è vendere più di 600.000 veicoli elettrici entro il 2026 in Europa, continuando ciò che ha iniziato con la nuova Ford Mustang Mach-E e l'e-Transit elettrico (primo contatto con il nuovo Ford e-Transit). A partire dal 2023 il marchio americano produrrà a Colonia un crossover di medio segmento 100% elettrico, assieme a una seconda vettura a zero emissioni. Inoltre sempre dal 2024 arriverà in variante 100% elettrica anche la vettura Ford più venduta del momento, la Puma.



L'iconica famiglia Transit accoglierà poi 4 nuovi modelli elettrici, ovvero il nuovo e rinnovato Custom Van da 1 tonnellata e il Tourneo Custom nel 2023, più il Transit Courier e il Tourneo Courier nel 2024. A supporto di questo ambizioso piano Ford ha firmato un protocollo d'intesa non vincolante con SK on Co. e Koc Holding per una nuova Joint Venture in Turchia. Inoltre avrà un ruolo sempre più importante l'impianto Ford in Romania, a Craiova, che andrà a produrre la nuova Puma elettrica dal 2024.