Ford Puma elettrica, le foto spia della nuova versione

Ford Puma riceverà un piccolo aggiornamento di metà ciclo nel 2024 e verrà inoltre introdotta una versione completamente elettrica. Questo prototipo EV è stato avvistato con dei camuffamenti, mostrando le sue differenze rispetto alle versioni con motori a combustione interna.

La differenza più evidente è il paraurti anteriore che, nel caso dei veicoli elettrici, non necessita della griglia. Questa è stata rivestita per migliorare l'aerodinamica e le prese d'aria sono state ridisegnate. I fari presentano una nuova grafica a LED, mentre il profilo e la coda sembrano rimanere invariati.

L'interno non è visibile, ma si pensa ci saranno dei cambiamenti anche sul fronte del layout del cruscotto, con possibili ispirazioni dal modello E-Turneo. La Ford Puma EV condividerà probabilmente la base elettrificata con i modelli E-Transit Courier ed E-Tourneo Courier, con un singolo motore elettrico da 134 CV e 290 Nm di coppia. Chissà se, a partire da questo modello, Ford invertirà la rotta che vede perdite significative per ogni veicolo elettrico prodotto.

La capacità della batteria e altri dettagli tecnici devono ancora essere confermati. Infine Ford Puma elettrica sarà prodotta nello stabilimento di Craiova, in Romania. Di recente Ford ha annunciato che l'accordo con i partner LG e Koc per la realizzazione di una fabbrica di batterie in Turchia è saltato.