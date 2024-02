La nuova Ford Puma elettrica si chiamerà Gen-E: sfida a Peugeot e-2008 e Mini Aceman

Ford alla carica contro la concorrenza. Il marchio americano ha annunciato che la prossima variante elettrica della Ford Puma sarà chiamata Gen-E. Questo veicolo sarà una risposta alla prossima Peugeot e-2008 e alla Mini Aceman, attualmente in fase di test.

Ford Puma 2024 riceverà un aggiornamento tecnologico sostanzioso e abbandonerà la versione manuale ST. Nel Regno Unito, la Puma è stata una delle auto più vendute nel 2024 finora. Questo modello, in fase di test, è stato avvistato poco dopo che un altro SUV elettrico Ford, destinato a riportare in vita il nome Capri, era stato visto durante i medesimi test. Questo nuovo modello dovrebbe essere la seconda auto Ford basata sulla piattaforma MEB EV del Gruppo Volkswagen, e sarà il fratello minore del nuovo SUV elettrico Ford Explorer.

La capacità della batteria della nuova Puma EV dovrebbe essere di circa 55 kWh, con un'autonomia stimata di circa 370 km. Secondo alcune indiscrezioni, il motore dovrebbe essere lo stesso del Ford Courier e dunque con 134 CV, con un'accelerazione simile a quella dell'e-2008, che va da 0 a 100 km/h in circa 9,0 secondi.

Ford ha investito in modo massiccio nell'elettrificazione, con un piano di investimento di 22 miliardi di dollari fino al 2025. L'elettrificazione della Puma è parte di questa strategia, e si prevede che sarà disponibile a un prezzo superiore rispetto alla versione attuale, attorno ai 40.000 euro (attenzione qua, il prezzo non è ufficiale e potrebbe differire). La Puma è stata l'auto più venduta da Ford, in Europa, negli ultimi due anni consecutivi, e l'azienda sta continuando a investire nell'elettrificazione di molti dei suoi veicoli principali per portare avanti la transizione nella maniera più equilibrata possibile, proponendo veicoli accattivanti e all'avanguardia.