Ford Puma 2025: 'rubate' le foto del nuovo modello. Ecco esterni e interni

Che la Ford Puma fosse destinata a cambiare era ormai risaputo, ora son stati pubblicati alcuni leak riguardanti la nuova versione del crossover statunitense, uno dei più amati sul mercato italiano. Le immagini ufficiose raccontano di una nuova immagine, sia per gli esterni che per l'abitacolo, ma rivelano anche una variante green.

Un modello che ha debuttato ormai cinque anni fa, era il 2019 infatti quando Puma è apparsa per la prima volta sul mercato nella sua nuova veste, riuscendo sin dal primo momento a entrare nel cuore degli automobilisti; inoltre, nel corso dell'ultimo anno, è anche riuscita a colmare il grande vuoto lasciato dalla Fiesta, andata fuori produzione proprio nel 2023. E dopo cinque anni, e poco più, è attesa la grande rivoluzione del modello.

Nemmeno un paio di mesi fa avevamo avvistato un esemplare camuffato di Ford Puma elettrica, con le foto spia della nuova versione; ebbene, a quanto pare quell'avvistamento si è rivelato essere veritiero, visto che nella seconda metà di quest'anno verrà presentata la nuova versione del veicolo con la grande novità della variante EV. Ma le sorprese non sono certamente finite qui...

Il sito francese Auto Moto, infatti, ha pubblicato in anteprima le immagini dei nuovi leak riguardanti il crossover Ford che dovrebbe muovere i primi passi sul mercato nei prossimi mesi, svelandone il nuovo design (esterno e interno) oltre alla novità green, quest'ultima presente nonostante un periodo difficile della produzione di auto a emissioni zero (produzione che ha spinto Ford in una crisi delle auto elettriche con la produzione dell'F-150 Lightning tagliata al 50%), che dovrebbe proporre un motore da 136 CV con una batteria da 55 kWh e un'autonomia di circa 370 km.

Comunque sia, il disegno della carrozzeria cambia poco (o nulla), mentre a rivoluzionarsi è invece la plancia nell'abitacolo. Con la nuova versione di Puma, infatti, a quanto pare dovrebbe esordire il nuovo schermo per l’infotainment da 12 pollici e un quadro strumenti che sembrerebbe essere completamente digitale. Infine cambia anche il volante, che diventa a due razze e con un una forma più squadrata. (Le foto in pagina appartengono a @motopride.it)