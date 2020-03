La Ford Puma 2020 è l'auto ibrida più venduta di gennaio e febbraio 2020

Il 2020 dell'automotive passerà soprattutto per una parola chiave: ibrido. I modelli ibridi potrebbero essere i più venduti dell'anno, così come anticipano i dati relativi ai primi due mesi del 2020. A dominare infatti è la nuova Ford Puma Hybrid.

Lanciata sul mercato dall'ovale blu lo scorso gennaio 2020, la nuova Puma - diventata un crossover più che una coupé - è riuscita a sovrastare molta concorrenza "storica" in ambito ibrido. Come? Piazzando in due mesi 1.914 unità nel nostro Paese, più della metà di tutte le varianti vendute.

I clienti totali della nuova Puma sono infatti stati 3.467, con l'EcoBoost Hybrid come variante più scelta. Del nuovo crossover americano abbiamo parlato ampiamente in questo articolo dedicato, ricordiamo però che la variante ibrida è offerta con potenze da 125 e 155 CV. Sotto il cofano troviamo un efficiente motore EcoBoost 3 cilindri 1.0, assistito in fase di avvio e accelerazione da uno starter elettrico alimentato da una batteria a 48V.

Questo starter, un piccolo motore elettrico associato a quello termico, permette di avviare la vettura in maniera silenziosa e green, inoltre recupera l'energia in fase di frenata e la convoglia nella piccola batteria associata. Un sistema Mild Hybrid, con l'elettricità che supporta l'alimentazione termica tradizionale, anche se purtroppo non c'è una vera e propria autonomia elettrica - che si ha invece con le vetture plug-in.