Ford prepara il rebranding europeo: 'Solo auto con spirito americano'

Ford intende rilanciare il proprio marchio nel Vecchio Continente abbandonando l'idea di una “Ford europea” per puntare sulla sua vena tipicamente americana, convinta che questa strategia possa ripagare e soddisfare i clienti.

Ford ha prodotto e venduto auto in Europa anche con discreto successo, come ad esempio la Mondeo, la Fiesta e la Focus, ma la quota di mercato raggiunta è sempre stata minore rispetto ai colossi del Vecchio Continente come ad esempio Volkswagen, Mercedes, Audi. Fra i problemi principali, secondo Automotive News Europe, il fatto che gli accordi raggiunti da Ford con i propri fornitori non siano mai stati realmente profittevoli come quelli dei rivali diretti, di conseguenza i profitti sono rimasti piuttosto bassi.

Ford intende quindi invertire questa tendenza negativa mostrando i “muscoli”, come testimoniato anche dal recente motore Megazilla da 7.3 litri, e puntando sulle sue radici tipicamente americane. A svelarlo è stato il capo della strategia e degli affari di Ford Europa, Christian Weingärtner: "Stiamo cogliendo l'opportunità di riposizionarci completamente. I nostri modelli futuri saranno più americani, e dal 2030 saranno tutti elettrici”.

Ford Europa abbandonerà quindi alcuni storici modelli da qui a breve, a cominciare dalla Fiesta, che uscirà dal mercato nel 2023, mentre la Focus la seguirà nel 2025. Punterà invece maggiormente su SUV, furgoncini e crossover, come del resto avviene già negli Stati Uniti dove le berline Ford sono uscite di produzione da anni. E il lancio nel 2023 del Range Raptor in Europa va letto in questa ottica di rebranding, e più avanti arriverà dalle nostre parti anche il mitico Bronco, due fuoristrada che per Ford rappresentano lo "Spirito avventuroso", e che invocano le idee americane di "libertà, vita all'aria aperta e avventura".

La fabbrica dove vengono attualmente prodotte le Fiesta verrà riorganizzata per la produzione di veicoli elettrici, precisamente due modelli basati sulla piattaforma MEB, mentre nel 2024 sarà la volta della Puma in versione green, e quindi altre due elettriche entro il 2026. Una strategia senza dubbio condivisibile quella dell'azienda americana, tenendo conto delle vendite Ford raddoppiate a ottobre proprio nell'elettrico.