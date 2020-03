Ford pronta ad aiutare i suoi clienti in difficoltà a causa del Coronavirus

Dopo Hyundai e Genesis, anche Ford scende in campo per aiutare i suoi clienti in affanno a causa del Coronavirus. L'ovale blu ha realizzato un nuovo video in cui spiega perché, anche questa volta, c'è bisogno di rimboccarsi le maniche.

Come ben sapete, Ford è un marchio simbolo degli Stati Uniti, per oltre 100 anni ha aiutato il Paese a crescere, lo ha plasmato a suon di prodotti e catene di montaggio. Ford è stata presente anche in periodi difficili come quelli delle guerre mondiali, durante le quali fra l'altro ha aiutato alla costruzione di carri armati e aerei quando l'America ne ha avuto bisogno.

Solo lo scorso anno, nel 2019, l'azienda ha aiutato chiunque fosse in difficoltà a causa degli incendi in California, uragani e tornado sparsi per il Paese, esonerando dal pagamento oltre 150.000 clienti. Oggi c'è un'altra emergenza da affrontare: nonostante le rassicurazioni delle ultime settimane di Donald Trump, il Coronavirus è sbarcato anche negli Stati Uniti e l'economia del Paese è pronta a ricevere una sonora batosta - come del resto successo in Cina e adesso in Europa.

Nel caso in cui qualche cliente Ford stia pagando un leasing o un finanziamento, l'azienda è pronta a dare una mano, tanto da creare un sito apposito in lingua inglese e spagnola. Speriamo di vedere il programma attivo anche in Europa a breve.