Ford dà il via al programma Donation Match per sostenere la lotta al Coronavirus

Ford annuncia oggi il lancio del programma "Covid-19 Donation Match", che offre ai dipendenti ed utenti interessati l'opportunità di sostenere organizzazioni e comunità no-profit in oltre 20 paesi, al fine di affrontare l'emergenza sanitaria del Coronavirus.

Come sottolineato nel comunicato stampa, si tratta del risultato di uno sforzo congiunto tra Ford Fund e Bill Ford, e prevede uno stanziamento di 500mila dollari in donazioni alle organizzazioni designate nella lotta al Covid-19, raccogliendo fino ad oltre un milione di dollari.

In Europa le nazioni designate sono Germania, Italia, Romania, Spagna, Turchia e Regno Unito. Di seguito le organizzazioni scelte:

Germania: Deutsches Rotes Kreuz ha istituito una raccolta fondi per l’approvvigionamento di beni di prima necessità come cibo, prodotti per l'igiene personale e medicinali e garantire servizi di acquisto, consegna e consulenza agli anziani e alle persone in quarantena;

Italia: Mission Bambini sostiene l'educazione dei bambini in quarantena. Prevede la distribuzione di attrezzature informatiche come computer portatili, tablet e smartphone, alle famiglie con maggiori difficoltà

Romania: Asociatia Club Rotary Craiova Probitas sostiene gli operatori sanitari in prima linea nella regione dell'Oltenia con attrezzature protettive e kit di tamponi per gestire la pandemia del COVID-19

Spagna: Asociacion Apadrina La Ciencia sta studiando cure e vaccini per il COVID-19

UK: St Mungo’s sta aiutando i senzatetto a trovare alloggio, cibo e supporto medico

Inoltre, il Ford Fund sta lanciando un nuovo progetto di volontariato virtuale "Read and Record" per coinvolgere i dipendenti dell’Ovale Blu nella lettura di libri, con l’obiettivo di creare una biblioteca online utilizzabile dai 1,3 miliardi di bambini e ragazzi in tutto il mondo, costretti a casa in conseguenza della chiusura delle scuole.

Coloro che intendono partecipare possono collegarsi al sito web dedicato ed effettuare le donazioni.