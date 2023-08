Ford, ancora problemi per l'ovale Blu: ritardato il lancio dell'Explorer

Ford ha ufficializzato il posticipo del lancio europeo dell'Explorer EV. Questo rinvio è stato motivato dall'introduzione di un nuovo standard di sicurezza europeo per i veicoli elettrici. Il lancio del nuovo SUV elettrico, precedentemente previsto per l'inizio del 2024, slitterà di 6 mesi.

La produzione iniziale del Ford Explorer EV, basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen, avrebbe dovuto iniziare questo mese, dopo la pausa estiva nello stabilimento dell'Electric Vehicle Center di Colonia, inaugurato da Ford nel giugno 2023. Questa fase di produzione avrebbe dovuto essere seguita da un graduale aumento per preparare il lancio delle vendite all'inizio del 2024.

Ford ha preso la decisione di posticipare il lancio dell'Explorer elettrico di circa sei mesi per allinearsi alle nuove norme globali di sicurezza che saranno introdotte a breve. L'azienda automobilistica statunitense adotterà ai propri veicoli a questo nuovo standard a livello mondiale. Tuttavia, non abbiamo molte notizie riguardo queste specifiche "norme globali di sicurezza" menzionate da Ford.

Sappiamo che a partire dal 2024, l'Unione Europea renderà obbligatori certi sistemi di assistenza supplementari per tutte le vetture nuove. Tale obbligo è già in vigore dal luglio 2022 per i veicoli di nuova omologazione, e dal 2024 verrà esteso anche ai veicoli già omologati in precedenza, tra i tanti provvedimenti, tali obblighi includevano delle misure di sicurezza speciali in caso di alluvione.

Al momento, Ford non ha ancora rivelato i dettagli riguardo al gruppo propulsore, pertanto rimane incerto quali specifici componenti saranno forniti da Volkswagen e in che modo l'Explorer elettrico si differenzierà dagli altri modelli basati sulla piattaforma MEB. La casa automobilistica ha comunicato soltanto che l'Explorer EV sarà equipaggiato con propulsori elettrici a batteria "agili e sofisticati" con trazione posteriore o integrale, garantendo tempi di ricarica rapida in corrente continua dal 10% all'80% in soli 25 minuti.

Ford mira a un prezzo di base inferiore a 45.000 euro al momento dell'apertura degli ordini, presumibilmente all'inizio del 2024. Il CEO di Ford ha inoltre dichiarato che il distacco da Tesla potrebbe essere colmato con dei provvedimenti ben precisi.