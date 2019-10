Ford ha presentato una Mustang da 700CV per l'Australia (dove non c'è la GT500)

Come è noto, la GT500 non arriverà in numerosi mercati a partire da quello europeo — dove le leggi sulle emissioni la rendono fuorilegge. Probabilmente non arriverà nemmeno in Australia, dove però esiste un pubblico di appassionati Mustang molto folto. Ford con questa Mustang da 700CV potrebbe aver trovato il giusto compromesso.

Parliamo della Mustang R-Spec, che verrà prodotta in Australia grazie ad una collaborazione con Herrod Performance. Sarà limitata in 500 esemplari, e fondamentalmente stiamo parlando di una Mustang RHD GT (con volante a destra) pesantemente boostata grazie all'utilizzo di componenti Ford Performance.

Il risultato è una Mustang iper-sportiva con un motore che viene potenziato mediante l'utilizzo di un turbo: il V8 5.0 raggiunge in questo modo i 700CV e 610 di torchio, mentre lo scarico Ford Performance amplifica il ruggito di questa belva in modo da rendere chiaro che ci si trova davanti ad una Mustang davvero speciale.

Anche il look del veicolo risponde all'esigenza di trasgressione, con una verniciatura di serie color Grabber Lime e le caratteristiche strisce. Altri colori sono l'arancione, il bianco e il blu. A contraddistinguere questa Mustang troviamo anche il badge R-Spec che testimonia ulteriormente le alte performance del veicolo.

Il prezzo di questa Ford Mustang dopata è di 99.980 dollari australiani, al cambio circa 61.300 euro.