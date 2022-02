Ford ha presentato il Bronco Raptor, ma è troppo grosso per la linea di produzione

Immaginatevi la scena: il fuoristrada della casa è uno dei modelli più richiesti del momento, e da poco è stata presentata la sua versione più pepata e sportiva, ma quando arriva in linea di produzione non può entrarci perché troppo grosso. Ebbene, è ciò che è successo a Ford col nuovo Bronco Raptor.

In occasione della presentazione del nuovo Ford Bronco Raptor vi abbiamo parlato delle novità portate da questa declinazione più potente e ricca di dotazione, e tra le varie cose abbiamo evidenziato il notevole incremento nelle dimensioni rispetto al Bronco standard, specialmente nell’ingombro laterale, con 25 centimetri in più rispetto all’originale, e anche in altezza data l’escursione maggiorata delle sospensioni.

Ecco, è proprio l’altezza del corpo vettura che ha giocato un brutto scherzo alla casa dell’ovale blu, che ha creato qualche grattacapo quando è arrivato sulla linea di montaggio dello stabilimento Ford del Michigan, come spiegato da Derek Bier, responsabile dell'ingegneria dei veicoli di Ford Performance, che intervistato da Automotive News ha aggiunto: “La risposta più semplice al problema sarebbe stata quella di limitare il travel delle sospensioni, ma il team non l'ha accettato, quindi abbiamo trovato una soluzione abbastanza unica”.

In poche parole, gli esperti di produzione hanno aggiunto due bulloni su una staffa nella parte inferiore degli assi, che serviva a tenerli sollevati riducendo così l’altezza totale e permettere il passaggio del corpo vettura all’interno della linea di produzione. Ovviamente quando la vettura è pronta, i tecnici devono togliere il tutto così da recuperare l’escursione totale delle sospensioni. Una soluzione veloce ed economica, che fortunatamente non ha richiesto inutili perdite di tempo che sarebbero costate care al produttore, che già si trova sommerso dagli ordini per il Bronco standard.

E il successo del Bronco cresce al punto che molti appassionati lo immaginano anche in altri contesti, guardate ad esempio i render di un ipotetico Ford Bronco Van by Samir Sadhikov.