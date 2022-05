Ford presenta ufficialmente l'E-Tranist Custom, il van elettrico dedicato all'Europa

L’attuale generazione di Ford Transit Custom è stato il van più venduto in Europa negli ultimi sette anni, e per il 2023 si evolve per continuare a rimanere il leader del mercato. Dalla seconda metà del prossimo anno il Ford E-Transit Custom entrerà quindi in produzione a Kocaeli, in Turchia.

Il nuovo Ford E-Transit Custom è quindi il primo di quattro nuovi veicoli commerciali elettrici dell’ovale blu, il cui obiettivo è quello di diventare nuovamente un punto di riferimento all’interno del suo segmento. L’E-Transit Custom mette dunque sul piatto un’architettura full electric che permetterà una percorrenza fino a 380 km, e quando la batteria terminerà la sua energia, potrà essere ricaricata in maniera veloce utilizzando i fast charge DC.

Il veicolo potrà poi trainare fino a 2 tonnellate, e sarà dotato del Pro-Power Onboard, una feature che permette di collegare e alimentare strumenti esterni, luci o altri dispositivi necessari sul posto di lavoro. Rispetto ai Ford E-Transit 2022 che abbiamo visto a Milano lo scorso anno, il modello 2023 si aggiorna anche in termini estetici, sfoggiando nuovi gruppi ottici dalla firma luminosa più moderna sia all’anteriore che al posteriore.

A tal riguardo, Hans Schep, General Manager di Ford PRO, ha affermato: “Con un design espressivo e scultoreo, E-Transit Custom è un veicolo da lavoro che le aziende di tutte le dimensioni saranno orgogliose di avere come partner di fiducia per il proprio business. Caratterizzato da proporzioni riequilibrate, una posizione sicura e un'illuminazione completamente a LED, il nuovo modello stabilirà un nuovo punto di riferimento del design distintivo nel segmento da una tonnellata".