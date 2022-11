Ford presenta il nuovo Tourneo Custom: tante motorizzazioni, con un elettrico da 370 km

Ford Pro toglie i veli dal nuovo Ford Tourneo Custom, che si presenta al pubblico con una gamma completissima che si affida a diverse tipologie di powertrain, dall’elettrico al diesel, passando per la versione plug-in hybrid. Ed è proprio la versione elettrica la novità per il 2023, in grado di offrire fino a 370 km di autonomia con una carica.

Il Ford E-Tourneo prende energia da una batteria ad alta densità da 74 kWh che adotta la stessa tecnologia del pick-up Ford F-150 Lightning (le nostre foto dal vivo del Ford F-150 Lightning dalle ATP Finals), e fornisce energia ad un motore elettrico che dispone di 160 kW (218 CV) di potenza e la possibilità di guidare con un solo pedale. Può essere caricato in AC con 11 kW di potenza, oppure con i caricabatterie DC la potenza di ricarica sale a 125 kW in grado di caricare dal 15 all’80% in circa 41 minuti, mentre con soli 5 minuti in ricarica si recuperano circa 38 chilometri di percorrenza. E come sul pick-up citato sopra, non manca la tecnologia Pro Power Onboard che offre fino a 2.3 kW di potenza per fornire energia ai device o altri strumenti degli occupanti.

Tra le altre motorizzazioni troviamo una versione plug-in hybrid che unisce un motore termico 4 cilindri da 2.5 litri ad un motore elettrico che prende energia da una batteria da 11,8 kWh che permette di guidare fino a 50 km in modalità solo elettrica. Infine c’è l’opzione diesel, offerta con tre tagli di potenza, ovvero 136, 150 o 170 cavalli, abbinabili ad un cambio automatico ad 8 rapporti oppure ad un cambio manuale a 6 rapporti, e per i più avventurosi non manca l’opzione della trazione integrale.

Come da tradizione, il Ford Tourneo è un mezzo multiuso pronto a tutto, e il nuovo modello non è da meno, anzi, nasce su una nuova piattaforma che abbassa notevolmente il pavimento del van favorendo così il carico e scarico di merce ma anche la salita e la discesa delle persone. Sul posteriore ci sono anche nuove sospensioni indipendenti che migliorano il comportamento dinamico del mezzo, e il corpo vettura si può scegliere tra passo lungo e passo corto, mentre gli allestimenti disponibili sono tre, ovvero Active, Sport e il più rifinito Titanium X.

All’interno dell’abitacolo, per tutte le versioni, ci sono tre file di sedili incredibilmente versatili e modulabili che possono traslare, ruotare o ripiegarsi per adattarsi ad ogni situazione, con tanto di modalità “conferenza” con seconda e terza fila disposte l’una di fronte all’altra. Originale il volante reclinabile che diventa un piccolo piano d’appoggio, mentre l’impianto audio si affida a 14 speaker della Bang & Olufsen, e per finire l’auto dispone di uno schermo dell’infotainment da 13 pollici che utilizza il nuovo sistema Ford SYNC 4.