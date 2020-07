Ford presenta un mostro da 1400 cavalli: è una Mustang Mach-E estrema

Ford ha appena mostrato un prototipo assolutamente folle, denominato Mustang Mach-E 1400, il quale porta il SUV elettrico a un livello a dir poco incredibile. Sotto la scocca risiedono infatti ben sette motori elettrici, che combinati producono circa 1.400 cavalli in output alimentati da un pacco batterie da 56,8 kWh.

Le modifiche non riguardano però soltanto la meccanica, ma anche l'aerodinamica, e in modo sostanziale. La carrozzeria, potete vederlo facilmente attraverso la galleria di immagini in calce, è basata esclusivamente sulle performance nel carico aerodinamico. La Mustang Mach-E 1400 produce infatti 1.043 chilogrammi di carico verticale a 258 km/h. L'unica pecca riguarda la sua unicità: Ford ha in programma di assemblarne un solo esemplare.

Il drivetrain è composto da tre unità elettriche che si fanno carico del movimento dell'asse anteriore, e di altre quattro disposte sulle ruote posteriori. L'albero di trasmissione è singolo, e provvede a connettere tutti i motori ai differenziali. Il sistema tra l'altro è molto adatto al tuning, e può specializzarsi sui giri veloci in pista oppure sul drift per favorire il divertimento semplice e puro.

Per quanto concerne la frenata, ad arrestare l'estrema EV ci pensano pinze freno Brembo e un freno a mano idraulico per facilitare le scodate. Inoltre un sistema elettronico di potenziamento della frenata combina il controllo della stabilità, l'ABS e persino la frenata rigenerativa. Interessante il commento di Vaughn Gittin Jr., fondatore di RTR Vehicles e pilota professionista, in merito alla vettura:"Mettersi al volante di questa macchina ha cambiato totalmente il mio punto di vista su quello che possono essere la potenza e la coppia."

Certo portare su strada cotanta eccellenza non deve essere stato facile. Innanzitutto la Mustang Mach-E ha richiesto una collaborazione di 10.000 ore tra il team di Ford Performance e quello di RTR, i quali hanno cominciato dalla struttura di una normalissima Mach-E apportando poi dei ritocchi veramente invasivi.

Purtroppo, come già anticipato, non vedremo una variante di serie della macchina, ma al contempo l'esperienza accumulata grazie al progetto potrebbe permettere ad alcune soluzioni di sfociare nel mercato di massa. A ogni modo, ci dobbiamo "accontentare della Mach-E standard: ecco un tour virtuale dell'ottima elettrica statunitense. Nel frattempo la casa automobilistica è concentrata anche sul rinnovamento del Ford Bronco: abbiamo raccolto le novità sull'attesissimo SUV compatto.