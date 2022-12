Ford presenta Megazilla, motore performance da 7,3 litri per auto e pickup

Lo scorso novembre Dodge ha lanciato due motori termici, HurriCrate e Hellephant, pronti a sfoderare la loro potenza a quattro cifre. Ora è il turno di Ford che, pur non raggiungendo gli stessi numeri, con il nuovo motore Megazilla offre prestazioni "bestiali" per chi non vuole ancora arrendersi all’elettrificazione dei prossimi anni.

Presso la Performance Racing Industry di quest'anno a Indianapolis, infatti, l’Ovale Blu ha mostrato il motore Megazilla al pubblico: si tratta di una iterazione più potente e moderna del Godzilla V8 da 7,3 litri, capace di produrre 615 cavalli e 867 Newton-metri di coppia arrivando un picco di 3.800 giri al minuto. Notiamo il bloggo in ghisa con albero motore in acciaio, pistoni forgiati Mahle, bielle forgiate Callies con trave ad H e testate con porte CNC.

L’obiettivo della casa automobilistica di Detroit è quello di portarlo non solo nei pickup, come è successo nel caso del predecessore Godzilla, ma anche nelle automobili leggere focalizzate sulle alte performance. Sicuramente vedremo qualche appassionato testare il Megazilla nel Super Duty, dove già si trova il Godzilla, ma anche sull’F-150 e sulla Mustang.

Al momento Ford non ha ancora annunciato il prezzo per Megazilla, ma sappiamo che verrà messo in vendita nel secondo trimestre del 2023. Inoltre, possiamo prevedere cifre superiori ai 10.000 dollari in quanto il Godzilla viene venduto a 9.175 dollari di listino.

Nel frattempo Ford agisce verso l’elettrico, consegnando i Ford E-Transit a DHL Group per portare a zero le emissioni nel settore della logistica.