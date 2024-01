Ford presenta la nuova Kuga 2024 con SYNC 4 e assistenza alla guida avanzata

Ford ha svelato la nuova generazione di Kuga, il suo SUV best seller protagonista della transizione verso le propulsioni elettriche - grazie a tecnologie Hybrid e Plug-in Hybrid.

La Ford Kuga è stata la vettura Plug-in Hybrid (PHEV) più venduta in Europa nel 2021 e nel 2022, una leadership che secondo i dati dovrebbe essere confermata anche nel 2023. Nel 2024 le cose potrebbero ulteriormente migliorare con l’arrivo della nuova generazione. La nuova Ford Kuga 2024 infatti permette di percorrere fino a 69 km in modalità elettrica, con la batteria di bordo che si ricarica sia in fase di marcia che alle colonnine/wallbox. In totale l’autonomia offerta dalla vettura arriva a 900 km con un pieno di carburante. La capacità di traino, inoltre, raggiunge a 2.100 kg, sia per Kuga Plug-in Hybrid che Kuga Hybrid AWD.

Tre gli allestimenti previsti su nuova Kuga: Titanium, ST-Line (nelle foto è la vettura blu) e Active (nelle foto è la vettura verde). All’interno troviamo il sistema di infotainment SYNC 4 di Ford e un hardware che ora ha una potenza di calcolo doppia rispetto alla generazione precedente (due settimane con la Ford Kuga PHEV Vignale). Apple CarPlay e Android Auto funzionano wireless e possono essere controllati tramite uno schermo touch orizzontale da 13,2 pollici. Presente a bordo anche la connettività 5G.

Ford ha aggiornato anche i sistemi di assistenza alla guida, che ora sono di nuova generazione. L’Adaptive Cruise Control può frenare in automatico in presenza di curve, incroci e nel traffico, mentre le telecamere a 360 gradi facilitano le manovre di parcheggio con una visuale dall’alto. I fari Full LED sono di serie su tutta la gamma, mentre i più esigenti potranno configurare i Matrix LED dinamici e predittivi con LED Coast to Coast che utilizzano i dati di navigazione e una telecamera montata sul parabrezza per evidenziare meglio pedoni, ciclisti e segnali stradali.

La nuova Ford Kuga viene prodotta nell’avanzato impianto Ford di Valencia, in Spagna, ed è già ordinabile in Italia. Le prime consegne sono previste già per la primavera 2024.