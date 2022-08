Ford presenta fari di nuova generazione: proiettano indicazioni stradali su strada

Una cosa è certa: Ford sa come innovare il mondo automotive. Dopo avere avviato la sperimentazione di un robot per la ricarica automatica delle automobili elettriche, i tecnici della casa automobilistica statunitense hanno presentato una nuova generazione di fari LED che proiettano indicazioni stradali sulla superficie davanti all'auto.

Il video che trovate allegato alla notizia mostra i traguardi raggiunti a oggi dagli ingegneri Ford: si tratta di una tecnologia che proietta indicazioni stradali, limiti di velocità e altri avvisi di vario tipo su strada operando come se fosse un head-up display, ma dal vivo. In altri termini, anche pedoni e altri automobilisti potrebbero vedere l’indicazione e ricevere indirettamente un aiuto. Del resto, tra i dati proiettati su strada troviamo anche previsioni meteo, informazioni sul traffico e guide sui parcheggi.

Lars Junker del reparto Advanced Driver Assistance Systems di Ford Europa ha dichiarato: “Quello che è iniziato come un gioco con una luce del proiettore e un muro bianco potrebbe portare le tecnologie di illuminazione a un livello completamente nuovo. Il conducente potrebbe ottenere informazioni essenziali senza mai dover distogliere lo sguardo dalla strada”.

Ford sottolinea che la sua tecnologia è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati del mondo.

