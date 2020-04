Ford presenta l'Electric Mustang Cobra Jet 1400 da 1.400 CV: foto e video

Siete fra quegli appassionati convinti che il nome Mustang associato al SUV elettrico Mach-E sia stato un affronto di Ford? L'ovale blu tenta ora di riconquistare la vostra fiducia con la nuova Electric Mustang Cobra Jet 1400.

Parliamo di una one-off ad altissime prestazioni, capace di correre - come dichiarato dell'azienda americana - il quarto di miglio in appena 8 secondi (i nostri 400 metri). Non è la prima volta che Ford presenta un mostro elettrico di questo genere, ricordiamo infatti che lo scorso anno abbiamo visto la Mustang Lithium da 900 CV al SEMA di Las Vegas, questa volta però l'ovale si è alquanto superato. Il numero 1400 che leggete nel nome riguarda infatti i cavalli della vettura, 1.400 CV di potenza e 1.491 Nm di coppia istantanea, una bestia elettrica creata appositamente per dimostrare le potenzialità dei nuovi motori elettrici Ford.

Ansiosi di vedere la vettura in azione? La compagnia americana ha rilasciato anche uno spettacolare video di presentazione; certo non ascolterete alcun "rombo" ma vi assicuriamo che la cattiveria del motore elettrico montato a bordo si percepisce lo stesso... Costruita per percorrere i 400 metri in 8 secondi, la Ford Electric Mustang Cobra Jet 1400 promette anche più di 270 km di autonomia (per quello che serve...). Il suo debutto ufficiale è previsto nel corso di un evento di drag race alla fine dell'anno.