Ford presenta il nuovo E-Tourneo Courier: pronto per l'avventura a emissioni zero

Ford sta cambiando pelle, abbandonando prodotti storici come Fiesta e Focus per concentrarsi su SUV, Pick-up e veicoli commerciali completamente elettrici. Fra questi si aggiunge ora il nuovo E-Tourneo Courier 100% elettrico.

Concepito per l'avventura e il divertimento, il nuovo Ford E-Tourneo Courier è un multy-activity vehicle a cinque posti il cui design si ispira al mondo SUV. Le sue dimensioni compatte lo rendono un compagno ideale anche in città, nonostante questo però offre parecchio spazio per i bagagli e i passeggeri. Pronto ad arrivare in Europa nel 2024, questo nuovo E-Tourneo Courier si presenta al pubblico dopo il nuovo Tourneo Courier con motore EcoBoost a benzina, le cui prime unità saranno consegnate già entro la fine del 2023 (se vi interessano le emissioni zero potete sempre puntare al nuovo E-Tourneo Custom 100% elettrico presentato a fine 2022).

Rispetto al modello precedente presenta un bagagliaio più spazioso del 44%, una maggiore altezza interna e spazi generalmente meglio ottimizzati, con una console centrale configurabile, un vano "segreto" (ma non tecnologico come quello visto a bordo del nuovo Ford Explorer elettrico) e un frunk (un baule anteriore stile Tesla) da 44 litri. Il sistema che gestisce ogni aspetto della vettura è il SYNC 4, utilizzabile sull'ampio display centrale da 12 pollici; SYNC 4 si interfaccia perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto, inoltre è compatibile con gli aggiornamenti OTA. Immancabile poi un comodo caricatore wireless per ricaricare lo smartphone in viaggio.

Guardando alla scheda tecnica, il nuovo E-Tourneo Courier offre 100 kW/136 CV di potenza, con il motore elettrico compatibile con la guida One Pedal. La batteria di bordo si ricarica fino a 11 kW in AC e fino a 100 kW in DC, con Ford che vi mette a disposizione la Blue Oval Charge Network, una delle reti più grandi d'Europa che entro il 2024 vuole raggiungere i 500.000 punti di ricarica. I clienti possono ricaricare dal 10 all'80% in meno di 35 minuti alla massima potenza, in 10 minuti di collegamento si recuperano fino a 87 km. Questo nuovo Ford E-Tourneo Courier sarà prodotto a Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024.