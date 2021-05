Ford prepara investimenti faraonici: le auto elettriche al centro della strategia

Da qualche anno a questa parte l'industria automobilistica si è immessa su un sentiero mai intrapreso prima: quello dell'elettrificazione estensiva di gran parte dei modelli. In tal senso non ci sono precedenti nella storia del comparto, e a quanto pare Ford non ha alcuna intenzione di restare indietro.

In base a quanto riportato alcune ore fa dalla stessa compagnia statunitense, l'obiettivo per il prossimo futuro è quello di incrementare ulteriormente gli investimenti sull'elettrificazione, grazie ai quali raggiungere il 40 percento di auto elettriche all'interno del volume di vendita interno complessivo entro il 2030.

L'ambizioso piano è stato denominato "Ford+", e attraverso di esso il secondo produttore di veicoli degli Stati Uniti si aspetta di spendere più di 30 miliardi sull'elettrificazione, in cui sono inclusi i costi per lo sviluppo di batterie proprietarie. In precedenza era stato pianificato un investimento di 22 miliardi, ma evidentemente non era abbastanza.

Ad oggi l'Ovale Blu ha già lanciato l'ottima Ford Mustang Mach-E (ecco un'intrigante iniziativa) e si appresta a commercializzare il promettente Ford F-150 Lightning a zero emissioni, ma si tratta di bazzecole se confrontiamo i due modelli alle decine di nuovi veicoli elettrici da presentare da qui al 2025.

"Questa è la nostra più grande opportunità di crescita e di creazione di valore fin da quando Henry Ford ha cominciato a produrre su vasta scala con la Model T." Così Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha commentato in merito alla questione.



Nel momento in cui scriviamo il valore in borsa del titolo Ford Motor Co ha avuto una crescita improvvisa quantificabile nel +7,10 percento, a testimonianza di come i mercati siano soddisfatti dalla piega presa dal produttore.



Avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi alle parole pronunciate da Farley in occasione della presentazione dell'F-150 Lightning: secondo il dirigente il nuovo pickup farà volare la vendita delle auto elettriche all'interno del mercato nordamericano.