Ford prepara nuova gamma elettrica Tourneo e Transit, il teaser prima del lancio

Come ben sappiamo, il futuro di Ford è elettrico, come quello di tanti altri produttori del settore automotive. Ancora nel febbraio 2021 la società statunitense annunciò di “elettrificarsi” in Europa abbandonando la combustione entro fine decennio. Questa trasformazione, quindi, coinvolgerà anche la formazione commerciale Transit e Tourneo.

Mentre si attende il nuovo crossover elettrico che sfiderà la VW ID.4, la casa di Detroit sta preparando i seguenti cinque veicoli elettrici per la presentazione europea: Transit Courier, Tourneo Courier, Transit Custom, Tourneo Custom e il Ford E-Transit da noi visto a Milano nel novembre 2021. Quest’ultimo mezzo arriverà anche in Italia nel corso di quest’anno e, a seguirlo, ci sarà innanzitutto il Tourneo Custom EV. Dopodiché, nel 2023 vedremo il Transit Custom e nel 2024 i nuovi Transit Courier e Tourneo Courier.

La formazione elettrica Ford verrà rafforzata quindi entro il 2024 in vista del passaggio alla vendita di veicoli PHEV ed EV quasi completa entro il 2030. Dopo l’aggiornamento alla linea commerciale, che debutterà in Europa ufficialmente il 9 maggio 2022 e poi vedrà l’introduzione dei detti modelli negli anni successivi, assisteremo anche a nuovi crossover "medi" e "sportivi" entro i prossimi due anni, tra cui il crossover Puma elettrico.

Nel mentre, in casa Ford si sta salutando la Fiesta a tre porte, la quale abbandonerà il mercato europeo a fine 2022.