Ford porta a Goodwood il Very Gay Raptor, il pick-up che combatte le discriminazioni

In occasione del Goodwood Festival of Speed, Ford ha voluto esprimere nuovamente il proprio sostegno alla comunità LGBTQ+ con il suo “Very Gay Raptor”, affiancato dalla nuova generazione di Range Raptor.

Come si può vedere nel filmato in apertura, il “Very Gay Raptor” sarà l’occasione per aprire un importante dibattito in termini di inclusività per eliminare qualsiasi tipo di discriminazione in ambito automotive e non solo.

Ford, a Chirchester presenterà anche alcune live session della serie “Tough Talks”, condotte direttamente dal cassone del Very Gay Raptor dal rugbista gallese Gareth Thomas. Durante gli incontri i rappresentanti dell’industria automobilistica si interrogheranno su come promuovere l’inclusività ed il sostegno alla comunity LGBTQ+. Tra gli ospiti annunciati troviamo anche a comica Catherine Bohart e Lord March, figlio del Duca di Richmond, fondatore del Goodwood Festival of Speed e del Goodwood Revival.

Come spiegato da Ford, il Very Gay Raptor è nato nel 2021 a seguito di un commento negativo apparso sui canali social del brand, il quale ha reinterpretato il suo esemplare più duro implementando un frontale in oro scintillante e delle grafiche arcobaleno. Immediata è arrivata la risposta del pubblico, che è stata travolgente al punto che Ford ha deciso di rendere reale quello che era nato come un concept. Ora, l’esemplare in questione viene utilizzato come strumento per eliminare ogni forma di discriminazione.