Ford Performance svelerà 'qualcosa di elettrizzante' a Goodwood: cosa bolle in pentola?

Il mese di giugno si preannuncia piuttosto interessante per gli appassionati di automobili: la prossima settimana inizierà il MIMO 2022 a Milano, e subito dopo sarà la volta dell’ancor più importante Festival Of Speed di Goodwood, dove molti costruttori porteranno alcune novità, tra i quali figura anche Ford, che svelerà un mezzo “elettrizzante”.

La notizia arriva direttamente dai canali social di Ford News Europe, in cui annuncia la presentazione di un inedito veicolo elettrico che farà il suo debutto in data 23 giugno 2022 proprio a Goodwood. L’annuncio è corredato da un breve trailer che mostra un mezzo caratterizzato da una firma luminosa che si estende per tutta la larghezza del frontale (simile a quanto visto sui nuovi Ford E-Transit Custom) e niente più, ma aggiunge due elementi che fanno pensare.

Prima di tutto c’è un casco bianco che potrebbe suggerire la connotazione sportiva del veicolo, su cui è riportata la data del reveal e il logo Ford PRO, un brand apparso all’inizio del 2022 in Europa riferito ai veicoli commerciali del costruttore. Quest’ultimo elemento in particolare, a prima vista va a cozzare con le velleità pistaiole suggerite dal casco, ma l’unione di van e circuito riporta alla mente i miti Ford Supervan del passato, dunque chissà che non vedremo un Supervan di nuova generazione con powertrain elettrico. Appuntamento al prossimo 23 giugno.