Ford perde 54mila euro per ogni auto elettrica: bilancio della divisione EV si aggrava

Ford ha già perso 6 miliardi di dollari per la produzione di auto elettriche e tale emorragia finanziaria si sta ulteriormente ingrossando negli ultimi mesi. Basta leggere i dati della casa dell'ovale blu relativi ai primi tre mesi del 2023 per comprendere il “buco” che si sta creando nella divisione EV.

Fino ad ora il business elettrico di Ford non è andato molto bene, ma il CEO Jim Farley si dice convinto che si tratta di un sacrificio necessario, e si è detto comunque ottimista in vista del futuro prossimo e della possibilità di avere la meglio su Tesla.

Nel dettaglio Ford ha registrato dei ricavi nel primo trimestre pari a 41,5 miliardi di dollari, in aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022, con margini migliorati dell'8,1%, in aumento di 1,4 punti percentuali.

In crescita anche gli utili, +45 per cento, pari a 2,4 miliardi di dollari, ma la maggior parte di questo incremento (precisamente 2,6 miliardi di dollari), lo si deve a Ford Blue e alla sua attività riguardanti i modelli ICE.

Per quanto riguarda gli elettrici, invece, si sono registrate perdite per 722 milioni di dollari. L'ovale blu ha venduto 12mila euro elettriche nel primo trimestre dell'anno, e per spingere la commercializzazione dei suoi EV Ford ha attuato anche una strategia di tagli di prezzi sulla falsa riga di quanto fatto da Tesla.

Peccato però che a differenza dell'azienda americana, che si porta a casa circa 9/10mila dollari per ogni auto venduta, Ford ne perda 60mila (54mila euro). In poche parole, ogni veicolo elettrico venduto dall'azienda americana è costato 118mila dollari nonostante un prezzo medio di vendita di 58mila.

Tra l'altro tale perdite dovrebbero ulteriormente aumentare in quanto ad aprile Ford aveva annunciato un taglio di prezzi fino a 4.000 dollari per la sua Mustang Mach-E, un'ottima vettura ma che evidentemente per ora non rende.

In ogni caso, come detto sopra, Ford si dice convinta che entro il 2023 dovrebbe essere raggiunto il pareggio di bilancio per le elettriche, mentre entro la fine del 2026 il margine dovrebbe essere dell'8 per cento.