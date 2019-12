Ford pensa a un crossover Mustang Mach-E con piattaforma e motore Volkswagen

Dopo la recente presentazione del Ford Mustang Mach-E, un SUV muscoloso completamente elettrico in grado di suscitare diverse polemiche, Ford potrebbe fra non molto lanciare anche una versione più compatta realizzata in collaborazione con Volkswagen.

Già, avete letto bene, Ford e Volkswagen potrebbero presto creare un veicolo combinando investimenti e know-how. Il mondo automotive contemporaneo è molto diverso da quello di 40-50 anni fa, oggi abbiamo a che fare con pochi ma immensi gruppi, che raccolgono sotto la loro ala diversi marchi; siamo dunque abituati ad avere tecnologie, piattaforme e motori condivisi, vedere però due giganti collaborare pur non avendo legami industriali è alquanto particolare.

Fra Ford e Volkswagen da tempo scorre buon sangue, anzi il vantaggio elettrico del marchio tedesco ha da tempo portato i due gruppi a firmare un'intesa sul fronte dei veicoli commerciali; un legame che, secondo un nuovo rumor, potrebbe sconfinare anche nei veicoli passeggeri. Secondo Auto Express, già dallo scorso novembre Ford starebbe dialogando con VW per poter utilizzare la piattaforma MEB sui suoi veicoli del futuro, uno di quesi potrebbe proprio essere il Baby Mustang Mach-E, un crossover più compatto della vettura vista qualche settimana fa, sotto la cui carrozzeria potrebbero trovarsi appunto piattaforma e motore Volkswagen.

Del resto la piattaforma MEB è un vero capolavoro di tecnica, in grado di adattarsi a diversi segmenti, offrire trazioni sia posteriori che All-Wheel Drive, alloggiando batterie di diversa grandezza, con il Baby Mach-E che potrebbe avere 300 CV di potenza e un'autonomia da 480 km.