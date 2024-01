Ford passa ad Android Automotive OS: app, streaming e videogiochi (anche esclusivi)

Con il lancio del SYNC 4, Ford ha migliorato il software di bordo delle sue auto a partire dalla Ford Mustang Mach-E; ora però quel passo in avanti sta per diventare una vera e propria rivoluzione grazie ad Android Automotive OS.

Il colosso americano sta per seguire le orme già tracciate da Renault, Volvo, Polestar e persino Porsche abbracciando il mondo di Android Automotive per l’infotainment delle sue vetture. Guidando la Ford Mustang Mach-E GT un anno dopo la prima prova abbiamo potuto apprezzare le novità software del SYNC 4, con Android Automotive però il marchio americano farà un vero e proprio salto quantico nel futuro, portando sulle sue auto anche app, videogiochi e piattaforme di streaming.

Avendo utilizzato Android Automotive OS su altri marchi, sappiamo che anche sulle vetture Ford sarà possibile scaricare le app dal Google Play Store, da YouTube a Spotify, passando anche per Amazon Prime Video, Waze e tanto altro. Parliamo di app che saranno disponibili già al lancio del nuovo sistema, assieme a un videogioco in edizione esclusiva per Ford: Asphalt Nitro 2, che potremo giocare collegando via Bluetooth un controller per console. Per navigare sul web, inoltre, ci sarà una versione di Google Chrome sviluppata appositamente per Android Automotive (Google Chrome arriva su Android Auto nel 2024).

Rispetto al passato, Ford assicura che la potenza di calcolo sarà 5 volte superiore, sul fronte grafico avremo una potenza 14 volte superiore, 4 volte la memoria RAM precedente e 8 volte la quantità di storage disponibile, avremo insomma a che fare con un sistema estremamente più evoluto rispetto a ciò che l’ovale blu è in grado di offrire oggi. Inoltre il sistema sarà connesso alla rete 5G per una maggiore velocità; velocità che potremo utilizzare anche tramite hotspot all’interno dell’auto.

Ovviamente non mancherà la possibilità di aggiornare il sistema tramite update OTA - e tutto questo “sarà solo l’inizio”, assicura Ford. Al momento non sappiamo ancora quali vetture del colosso americano offriranno nel prossimo futuro la cosiddetta Ford Digital Experience (e purtroppo sembra che in lista non ci sarà la nuova Ford Explorer elettrica, con a bordo SYNC Move), di certo la Lincoln Digital Experience (di pari livello) è già disponibile sulla Lincoln Nautilus 2024 disponibile già ora negli Stati Uniti.