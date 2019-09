Ford parteciperà alla Milan Games Week con il nuovo Ranger Raptor

Ford ha annunciato la propria partecipazione all'edizione 2019 del Milan Games Week, l'importante fiera videoludica che si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 27 al 29 Settembre. L'Ovale Blu confermerà il proprio impegno nel variegato e dinamico universo dei videogiocatori.

Protagonista indiscusso dell'evento sarà il nuovo Range Raptor, la nuova versione Ford Performance del pick up più venduto della società sviluppato dal Team Ford Performance per i veri entusiasti dell'off-read.

Le sospensioni sono state progettate per garantire prestazioni ottimali durante vari utilizzi, tra cui la guida su superfici accidentate, e garantiscono un'esperienza di guida fluida in caso di uso su aree urbane o autostrade.

La scelta di portare il Range Raptor alla Milan Games Week non è casuale, visto che è stato scelto per essere tra i protagonisti del nuovo capitolo Forza Horizon 4 per Xbox One, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

L'Ovale Blu pone anche l'accento sul team Ford Performance, che rappresenta un laboratorio di ricerca e sviluppo in cui vengono condivise tecnologie, competenze, esperienze e risultati per ideare nuovi modelli globali ad alte prestazioni che andranno ad integrarsi nel processo di democratizzazione della tecnologia che da sempre contraddistingue il colosso automobilistico statunitense.

Ford sarà presente al Padiglione 12 - Stand D14 presso lo spazio Tech Princess.