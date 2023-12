Ford Nucleon: l'auto a energia nucleare degli anni '50 mai realizzata

Il mondo automotive è destinato a cambiare profondamente nei prossimi 40 anni, c’è chi scommette sull’elettrico a batteria, chi invece pensa all’idrogeno o agli e-fuel. Negli anni cinquanta Ford immaginava che le auto potessero funzionare a energia nucleare.

Il progetto ha senza alcun dubbio un grande fascino ancora oggi, soprattutto se pensiamo agli anni Cinquanta, un’epoca in cui il nucleare sembrava qualcosa di futuristico e fantascientifico, un’innovazione che avrebbe potuto cambiare radicalmente l’umanità. Così effettivamente è stato, almeno finché il disastro di Chernobyl non ha cambiato le cose, soprattutto in Europa. Tornando al 1958, Ford ha inviato alla stampa un vero e proprio comunicato stampa in cui annunciata la creazione di un modellino: la visione di un’auto a energia nucleare, con il lungo retro della vettura che avrebbe ospitato una non ben definita capsula contenente il nucleo atomico.

Ford aveva fatto le cose per bene, dotando la vettura di climatizzazione elettronica e di paraurti retrattili per migliorare l’aerodinamica. Se oggi ci lamentiamo spesso con le auto elettriche per via della loro scarsa autonomia, questa vettura avrebbe circolato per almeno 8.000 km (parola di Ford) prima di sostituire/ricaricare il nucleo. Ovviamente si tratta solo di proiezioni, visto che Ford non ha mai creato per davvero l’auto, il sogno è rimasto idealizzato in questo modellino in scala - che visto oggi urla nostalgia anni Cinquanta da tutti i suoi plasticosi pori.

La vettura sarebbe stata realizzata dal colosso americano soltanto quando i reattori nucleari fossero stati abbastanza piccoli da entrare nel corso di un’auto. Purtroppo per Ford, ancora oggi non abbiamo raggiunto questo tipo di miniaturizzazione, e col senno di poi forse è stato meglio investire in batterie e motori elettrici. Provate però a immaginare come sarebbe stato viaggiare a bordo di un’auto a energia nucleare...

Oggi la nuova frontiera Ford si chiama Explorer, una nuova vettura a batteria pensata appositamente per l'Europa: il nostro primo contatto con il nuovo Ford Explorer a Milano.