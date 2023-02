Ford non abbasserà i prezzi di Mustang Mach-E anche in Europa

Le modifiche ai prezzi di listino stanno diventato un argomento caldo nell’ultimo periodo, e tutto è nato, come sempre, da Tesla, che ha abbassato notevolmente il costo di Model 3 e Model Y. Negli Stati Uniti non ha tardato la risposta da parte di Ford, che ha tagliato notevolmente il prezzo di Mustang Mach-E, anche se ciò non avverrà in Europa.

La sede europea di Ford infatti seguirà una strada tutta sua e non cederà alla politica attuata da Tesla (il colosso di Palo Alto ha tagliato i prezzi oltreoceano ma anche nel vecchio continente). La casa dell’ovale blu si allinea dunque alla visione di Oliver Blume (Volkswagen non seguirà Tesla e Ford sul taglio prezzi negli USA): secondo il CEO di Volkswagen chi gioca con quest’oscillazione dei prezzi fa solo perdere di credibilità il marchio.

La conferma di questa scelta arriva direttamente da Ford France che, ai microfoni di Automotive News Europe, ha dichiarato “il taglio dei prezzi di Mustang Mach-E è specifico per il Nord America, noi non abbiamo nulla da annunciare a riguardo al momento”. I prezzi resteranno dunque gli stessi - almeno per il momento - anche in Regno Unito e Germania, ovvero nei due mercati più importanti in Europa per il marchio Ford.

È chiaro che, se Tesla dovesse continuare ad abbassare i prezzi, anche i competitor dovranno gestire la situazione e trovare eventuali soluzioni, vedremo dunque come si evolverà la questione.