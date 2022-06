Ford Mustang urla e sfreccia sull'autobahn tedesca: passati i 260 km/h in video!

Dopo avere assistito allo show del Fiat Ducato 150 Multijet sull’Autobahn tedesca, torniamo sulle stesse strade aperte della Germania per vedere più da vicino lo spettacolo di una Ford Mustang GT S550 supercharged a massima velocità, offertoci dal solito, rinomato tester AutoTopNL.

Sull’omonimo canale YouTube è infatti apparso nelle scorse ore il consueto video di dimostrazione esterna, e poi interna, della fantastica muscle car statunitense. Nella sua versione stock, la Ford Mustang GT S550 di prima generazione ha un V8 aspirato da 5,0 litri per 435 cavalli e 542 Nm di coppia; tuttavia, questa versione ha un compressore volumetrico Roush pensato per arrivare a ben 750 cavalli.

Come ci si può aspettare, in un tratto ottimale come quello dell’autostrada tedesca la Mustang GT in questione si trasforma in un vero e proprio missile: il tachimetro, infatti, ha raggiunto senza problemi i 260 km/h, senza superarli però a causa del limitatore interno alla vettura. Durante il filmato ci viene fatto sentire più volte il modo in cui il motore urla fiero in accelerazione; pertanto, non è uno spettacolo solo per gli occhi, ma anche per le orecchie. Considerato che la S550 Mustang si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di produzione e che la nuova S650 è già trapelata in rete, questo video è forse uno degli ultimi canti prima di passare alla nuova generazione.

Nel mentre, c’è anche chi ha incastrato una Mustang su un palo della luce.