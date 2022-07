Ford Mustang tenta derapata in strada trafficata, ma si fa beccare da polizia: il video

Dopo avere visto il bizzarro incidente della Ford Mustang incastrata su un palo della luce, torniamo negli Stati Uniti per assistere a uno “show” che sa molto di intervento del karma. Il conducente di una Mustang ha tentato di derapare su una strada trafficata...facendosi beccare però da un poliziotto!

La clip dell’accaduto, che trovate in calce alla notizia, è stata pubblicata su Reddit pochi giorni fa e ha fatto il giro del web rapidamente tra gli appassionati di automobili. A quanto pare, la Ford Mustang in questione, di colore rosso, si stava allontanando da un evento automobilistico assieme a una “sorella” il cui colore è un candido bianco. Quest’ultima ha offerto un po’ di spettacolo sulla strada con una lieve sbandata e, in tal caso, il conducente s’è dimostrato piuttosto abile a mantenere il controllo; non si può dire lo stesso, invece, della Mustang rossa.

Il conducente di quest’ultima, infatti, ha dato un colpo di coda con la muscle car all’immissione in strada scivolando eccessivamente e costringendo il pilota a premere sui freni, portando così la Mustang sul manto erboso centrale. Questo gesto, considerato il traffico presente in quel momento, poteva anche causare qualche incidente più grave, ma fortunatamente non è successo. L’auto è sana e salva, come anche il conducente; tuttavia, un agente di polizia ha assistito all’intera vicenda e, con una rapida inversione a U, si è recato proprio dallo “showman” del momento. Insomma, si può dire che si tratti proprio di un intervento del karma!

A proposito della muscle car, eccovi una Ford Mustang GT S550 supercharged a velocità strepitose!