Ford Mustang fa qualche sgommata di troppo ma la polizia è dietro l'angolo

A gennaio abbiamo visto una Ford Mustang derapare e travolgere la folla. Ebbene, sembrerebbe proprio che i proprietari della iconica vettura di Detroit siano particolarmente interessati a esibirsi e diventare protagonisti di situazioni pessime, come dimostra un nuovo video di una Mustang che derapa...e incontra la polizia!

Il filmato è apparso originariamente su Reddit, come ripreso da CarScoops – dove trovate il video integrale dell’accaduto -, e mostra chiaramente il conducente di una Mustang derapare in un incrocio e perdere il controllo della vettura tanto da fermarsi a pochissimi centimetri da una Mercedes Classe E parcheggiata. Fortunatamente non v’è stata alcuna collisione, ma il tutto ha comunque preso una brutta piega nei secondi seguenti.

La polizia è infatti arrivata in poco tempo sul luogo dell’accaduto con l’intento di fermare la Mustang e, con ogni probabilità, multarlo per il gesto imprudente. L’autista della Ford, però, non si è arreso e, dopo una rapida retromarcia, ha tentato la fuga dando vita a un vero e proprio inseguimento di cui non conosciamo i dettagli finali. Insomma, una serata conclusasi con spettacolo per coloro che erano lì presenti a filmare le gesta della Mustang, ma molto probabilmente finita male per il conducente stesso.

