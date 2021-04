Ford Mustang in scodata perde il controllo e atterra uno spettatore

Come potreste notare voi stessi dal video in alto, le esibizioni automobilistiche in strada prive di ogni tipo di misura di sicurezza si svolgono ancora regolarmente. Purtroppo le competizioni clandestine di un certo tipo non possono essere esenti da incidenti, e quest'oggi ne abbiamo ricevuto una ulteriore riprova.

La clip condivisa alcuni giorni fa su Reddit mostra una nutrita folla intenta ad osservare una gara di derapate. La vettura protagonista in quello specifico momento era una Ford Mustang integralmente modificata all'interno del parcheggio.

Inizialmente sembrava andare tutto per il verso giusto, ma alcune persone hanno rischiato troppo posizionandosi a pochi centimetri dalla traiettoria della muscle car americana. Alla fine il conducente non riesce a tenersi incollato al vertice della curva, perde il controllo sulla traiettoria e travolge uno spettatore con la parte posteriore della fiancata.

Un istante prima dell'impatto aveva provato a ritrarsi, ma non c'è stato nulla da fare: la macchina lo ha sbalzato via di alcuni metri con un sonoro tonfo. La violenza dell'incontro ha persino causato la distruzione dell'alettone posteriore, ma per fortuna pare che nessuno sia rimasto gravemente ferito in seguito all'increscioso episodio.

E' andata ancora meglio ad un altro spettatore che, alcune settimane fa, voleva ammirare da vicino l'esibizione di una Dodge Challenger. Anche in quel caso la macchina ha perso completamente il controllo terminando la propria corsa contro la base in cemento di un lampione, ma il pedone era riuscito a sottrarsi all'impatto arrampicandosi proprio sul lampione in questione.

Da parte nostra non possiamo far altro che sconsigliare ai non professionisti della pratica l'attuazione di manovre simili, soprattutto in presenza di una folta folla di osservatori. Lo stesso discorso vale per le gare di accelerazione le quali, soprattutto se svolte senza le necessarie misure di sicurezza, possono tramutarsi in tragedia. Il sopravvissuto ad un gravissimo incidente avvenuto di recente negli USA lo sa benissimo.