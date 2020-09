Ford Mustang si schianta contro il muro di una scuola appena riaperta

Il dibattito sulla riapertura delle scuole è feroce e confusionario non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti. La pandemia di coronavirus registra dei contagi prima in salita e poi in discesa a ritmi regolari nell'arco di una singola settimana, ma il vero pericolo è rappresentato dai conducenti di Ford Mustang.

Sulle nostre pagine ne abbiamo riportato di ogni sorta: dal ragazzo che vuole pavoneggiarsi con gli amici e finisce per schiantare la Ford Mustang GT nuova di zecca in un fiume fino all'incerto conducente che è terminato in un burrone con la sua Ford Mustang Boss 302 in seguito ad una caduta di circa 100 metri. Insomma, il terrore indotto dai proprietari di Mustang non è da sottovalutare.

Mettendo da parte gli scherzi, l'ultimo incidente relativo ad una Mustang è appena avvenuto a Boswell in Pennsylvania. I dettagli al momento sono scarsi, ma si parla di una Mustang di quarta generazione la quale ha distrutto il muretto di mattoni della North Star High School durante la mattinata dello scorso giovedì.

Il video in alto, tratto da un servizio dell'emittente WTAJ, mostra la macchina con l'avantreno assolutamente irriconoscibile, mentre tutto il lato sinistro giace anch'esso in uno stato pietoso. Secondo WTAJ lo studente al volante avrebbe pigiato sull'acceleratore invece che sul pedale del freno e, data la struttura esterna dell'edificio, crediamo che abbia prima colpito il marciapiede per poi spiccare un volo contro il muro, buttandolo letteralmente giù.

In base a quanto riportato, pare che lo studente sia uscito dall'auto con uno stato d'animo tutt'altro che calmo, ma per sua grande fortuna è risultato totalmente illeso in seguito al brutto episodio. In genere il fraintendimento tra pedali succede a persone molto più anziane, e infatti è proprio quanto accaduto a un cittadino cinese di mezza età, il quale lo scorso 12 agosto ha compiuto un volo a oltre 100 km/h a bordo della propria Tesla Model 3, finendo in un parcheggio con una violenza inaudita.

In chiusura, restando in tema di Ford Mustang, non possiamo non menzionare l'eccezionale lavoro di un artista del legno, il quale ha scolpito e rifinito un'automobile in scala con una precisione e una cura maniacali.