Ford Mustang sbanda e travolge la folla: il video è sconcertante

Negli Stati Uniti le gare clandestine e gli spettacoli motoristici non propriamente legali sono all'ordine del giorno già da un pezzo, nonostante la polizia provi ad evitare tutto ciò con ogni mezzo a sua disposizione come confermato dalla Mustang fermata mentre derapava.

Ancora una volta il potere esecutivo non ha potuto niente nello scongiurare quanto potreste vedere dando un'occhiata al video in fondo alla pagina: a quanto pare il conducente di una Ford Mustang ha deciso di mettere a repentaglio la vita di un gran numero di persone.

Il breve video, registrato anche in modo non ottimale per avere una buona visibilità dell'accaduto, è stato registrato in un incrocio non meglio specificato. La protagonista della scena è una Mustang nera, la quale si scatena in una serie di derapate mentre la folla delimita il perimetro del parco giochi.



Purtroppo parte di essa adesso sa bene cosa significa essere investiti da una Mustang, poiché il bolide ha improvvisamente perso il controllo nell'esecuzione di un "donut", ha colpito una Dodge Challenger defilata e ha travolto una quantità non meglio specificata di persone.



Al momento possiamo soltanto dire che la dinamica evidenzia un eccessivo allargamento della traiettoria, che il conducente non ha saputo o non ha capito di dover correggere. A quel punto l'impatto con la Challenger era inevitabile, così come il catapultarsi sulla folla garantito dall'effetto centrifuga. D'altra parte l'utente Reddit che ha caricato il video sulla piattaforma dichiara che nessuno è rimasto gravemente ferito nell'incidente, e dal nostro canto speriamo sia proprio così.



In chiusura, tanto per sdrammatizzare, vogliamo mostrarvi una mostruosa Ford Mustang con motore diesel mentre traina un'imbarcazione.