La Ford Mustang riceve un nuovo pacchetto: 20 cavalli aggiuntivi al costo di 1.000€

Ford Performance, reparto speciale interno alla casa automobilistica americana, è tornata alle luci della ribalta con un nuovo e interessante pacchetto per la nuova Ford Mustang GT con propulsore V8 da 5,0 litri. Quest'ultimo eroga, di fabbrica, 466 cavalli di potenza e 569 Nm di coppia.

Evidentemente questi numeri a Ford Performance non bastavano, perché attraverso un pacchetto dal costo di poco superiore ai 1.000 euro, il brand estremo donerà ai clienti interessati altri 20 cavalli e 24 Nm. Oltretutto gli esemplari di Ford Mustang GT che godranno di questo aggiornamento riceveranno pure una migliore risposta del pedale dell'acceleratore, niente male!

Ci teniamo però a dire che non tutti i possessori della muscle car potranno ricevere le migliorie, perché solo le Mustang GT costruite tra il 2018 e il 2020 saranno adatte. Quindi, una volta attestata l'eventuale compatibilità, si potrà montare questo pacchetto da circa 1.100 euro, che include nuove prese d'aria e un acceleratore da 87 mm preso di peso dalla Mustang Bullit. Necessario, per l'implementazione di quest'ultimo componente, anche un adattatore e una calibrazione del software.

Considerando il prezzo tanto esiguo della modifica, può quasi sembrare inutile l'acquisto di una Mustang Bullit da 45.000 euro, visto che con una Mustang GT da 34.000 con pacchetto Ford Performance può quasi eguagliare la "sorellona", ma in realtà alcune differenze rimangono, quindi i possessori della variante più costosa possono dormire sonni tranquilli.

Potranno stare sereni anche gli acquirenti del nuovo pacchetto, perché questo comprende un'estensione della garanzia di 3 anni o 58.000 chilometri nel caso in quale all'installazione abbia provveduto una concessionaria Ford o un'officina ASE/Red Seal certificata. Purtroppo c'è da dire che i clienti italiani sono completamente esclusi dall'operazione, a meno che non vogliate recarvi negli Stati Uniti o in Canada e risolvere la questione.

