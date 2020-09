Ford Mustang perde il controllo, colpisce un veicolo e scappa

Di recente gli incidenti con Ford Mustang coinvolte paiono essere all'ordine del giorno, e un video postato alcuni giorni fa su TikTok ne mostra uno piuttosto grave e particolare, nel quale il conducente ha fatto di tutto per farsi arrestare.

Non siamo sicuri del luogo nel quale è stato registrato il video, ma basandoci su quel poco che si vede, crediamo che in base alla targa il veicolo sia stato registrato nello stato di New York. A ogni modo l'incidente era totalmente evitabile, ed è stato causato da un imperdonabile errore dell'automobilista alla guida.

La clip comincia mostrando la Mustang mentre supera a grande velocità il veicolo nel quale si trova il tizio intento a riprendere la scena, e in seguito sterza a sinistra in modo assolutamente improvviso e pericoloso, finendo per perdere il controllo e schiantarsi inevitabilmente contro un veicolo sulla corsia di destra.

Quest'ultimo, accortosi del danno provocatogli, ha ovviamente accostato per capire cosa fosse successo, ma nel frattempo la Ford Mustang non si è fermata affatto e anzi, ha continuato la sua corsa scappando dalla scena dell'incidente senza provare ad accertarsi circa le condizioni degli altri utenti della strada.

Il comportamento appena descritto è del tutto incivile e incomprensibile, e negli istanti finali della ripresa si può udire l'uomo che ha registrato il tutto mentre esclama:"Dobbiamo inseguirlo!" Dal nostro canto speriamo vivamente che le forze dell'ordine locali stiano facendo di tutto per acciuffare il responsabile dell'incidente, poiché bisogna che lo spericolato automobilista realizzi in pieno il reato commesso attraverso una la pena prevista dalla legge.

A proposito di infortuni stradali, non possiamo non menzionare l'ultimo capitato alla nostra attenzione: ecco una Ford Maverick mentre si schianta a pochi metri dal via della gara d'accelerazione distruggendo la parte anteriore della vettura. In ultimo, tornando alle Mustang fuori controllo, vi consigliamo di dare un'occhiata a un incidente il quale avrebbe potuto assumere delle connotazioni tragiche: la muscle car è finita contro il muro di una scuola, appena riaperta in seguito ai lockdown per il coronavirus.