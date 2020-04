La Ford Mustang di nuova generazione sarà V8 ibrida?

L'arrivo della Mustang Mach-E elettrica ha sconvolto molti dei fan dell'ovale blu, che hanno considerato la scelta del nome come un'eresia, presto però Ford potrebbe riconquistare consensi e l'amore del pubblico. Come? Con la nuova Ford Mustang 2021/2022.

La data d'uscita non è ancora certa, sul web però hanno iniziato a circolare notizie in merito al motore. Sembra infatti che Ford possa montare sulla sua nuova sportiva un propulsore V8 in grado di alimentare le ruote posteriori, all'anteriore invece potrebbe figurare un motore elettrico. Parleremmo dunque di una Mustang ibrida, con trazione All-Wheel Drive grazie alla configurazione a doppio motore. Alla base del progetto dovrebbe esserci la piattaforma CD6 che Ford ha già utilizzato per il SUV Explorer.

Parliamo di pura speculazione per ora, a diffondere la notizia è stato però Autocar, portale del quale solitamente ci si può affidare a occhi chiusi. Sul piatto delle opzioni potrebbe esserci anche una Mustang tradizionale, senza propulsore ibrido, con un singolo motore V8 capace di tenere a bada i costi e richiamare l'attenzione del pubblico amante della trazione posteriore. Fra le due varianti quale scegliereste? In ogni caso, speriamo di non vedere mai una nuova Mustang fare la fine di questa Mustang Boss 302 finita in fondo a un burrone.