Questa Ford Mustang con motore Mercedes da 730 CV è la violenza fatta auto

Il mondo del tuning è estremamente vivo, e se in genere le modifiche riguardano potenziamenti lievi o pesanti del motore di fabbrica, quella mostrataci dal canale YouTube OFFICIALLY GASSED -OG va a toccare un tipo di ritocco di un altro tipo

Il bolide visibile nel video in alto non è una normale Ford Mustang del 1969, bensì l'unico esemplare al mondo ad aver dismesso il motore originario per lasciare spazio nel vano motore ad un propulsore AMG. Il tutto è ad opera di Anarchy Garage, una compagnia con sede nel Regno Unito e con oltre 20 anni di esperienza alle spalle. Stavolta hanno voluto esagerare, e hanno senza alcun dubbio centrato l'obiettivo che si erano prefissati.

Il cuore del veicolo è adesso un V8 twin-turbo da 5,5 litri preso di peso da una Mercedes-Benz E63 AMG appena uscita dalla fabbrica: grazie ad una revisione della ECU adesso manda all'asfalto più di 720 cavalli di potenza. A gestire l'output ci pensa il cambio automatico a sette rapporti della E63 AMG, il quale rende la iconica muscle car americana comparabile ad una supercar, almeno per quanto concerne le performance sul dritto.



La clip pubblicata alcuni giorni fa lascia infatti intendere un'accelerazione sicuramente fuori dal comune, con gli scarichi laterali accattivanti e dal sound fuori di testa. Lo YouTuber ha parlato di una delle auto più violente sulle quali abbia mai avuto modo di salire e, nonostante ciò, si è comportata alla grande anche sul bagnato.



In ogni caso, i ritocchi non riguardano soltanto la meccanica, ma anche alcuni elementi interni all'abitacolo. Tra le parti Mercedes-Benz installate troviamo il volante, la console centrale, parte del cruscotto e il tunnel della trasmissione. Alla fine dei conti per realizzare tale opera i tecnici di Anarchy Garage hanno speso meno di 30.000 euro, che per un risultato simile paiono essere piuttosto pochi.



Avviandoci a chiudere vogliamo restare in tema di Mustang rimandandovi al nuovo modello completamente elettrico dell'Ovale Blu: ecco la Ford Mustang Mach-E che si porta a casa il Guinness World Record per l'efficienza. Per coloro i quali sono interessati alle motorizzazioni tradizionali abbiamo un'altra interessante notizia: un paio di mesi fa la Ford Mustang Mach 1 ha fatto il suo debutto in Europa.