La Ford Mustang Mach-E viaggia per 497 km in Norvegia e ha ancora carica residua

La Norvegia è senza alcun dubbio il miglior mercato elettrico del momento, là dove in rapporto al numero di abitanti si vendono più auto a batteria dell'intero vecchio continente (e c'è anche il più alto numero di colonnine pubbliche per abitante). È proprio qui che il CEO norvegese di Ford ha tentato un record con una nuova Mustang Mach-E.

La nuova Ford Mustang Mach-E, lo ricordiamo, è il SUV 100% elettrico dell'ovale blu, prossimo ormai alla commercializzazione europea e nord americana - del quale abbiamo conosciuto pochi giorni fa il nuovo sistema di infotainment Ford SYNC 4. Quando si parla di auto elettriche però c'è sempre un atroce dubbio che attanaglia gli automobilisti, soprattutto i più tradizionalisti: quanta strada si può davvero percorrere con una singola carica?

Ebbene Per Gunnar Berg, CEO di Ford Norvegia, ha deciso di viaggiare da Trondheim fino a Oslo, percorrendo così circa 497 km. L'intero percorso è stato effettuato senza ricaricare la vettura lungo il tragitto, che è inoltre arrivata a destinazione con ancora il 14% di carica residua. Abbiamo usato la parola "circa" perché il calcolo non è preciso ma si tratta di dettagli: secondo Google Maps Trondheim-Oslo si fa in 484 km, Berg però è partito dagli uffici di Ford Motor Norway ed è andato al rivenditore Melhus Bil Trondheim, come menzionato nel video, motivo per cui dovremmo essere sui 497 km.

Davvero niente male per una prova nel "mondo reale" e abbastanza in linea con i dati ufficiali: si parla di 540 km a trazione integrale, 610 km con le sole ruote posteriori in trazione. Berg ha consumato lungo il suo percorso l'86% di batteria per percorrere 497 km, significa che spremendo la batteria al massimo e sfruttando anche il 14% rimanente avrebbe percorso potenzialmente fino a 572 km circa, un traguardo davvero ottimo che va ben al di là delle 300 miglia (482 km) stimati dall'EPA negli Stati Uniti (attorno ai test EPA c'è grande discussione negli USA, guardate ad esempio cosa succede confrontando una Tesla Model S e una Porsche Taycan). Siamo ancora lontani dall'autonomia dei vostri desideri o 572 km potrebbero andar bene? Soprattutto calcolando che siamo a bordo di una delle elettriche più innovative e potenti del mercato.